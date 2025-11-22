Allerta ghiaccio nell' Aretino | temperature minime fino a -4 gradi

Prosegue l’allerta gialla per ghiaccio, neve e vento su parte della Toscana, in particolare sui versanti romagnoli dell’Appennino in Alto Mugello e in Valtiberina. Dalla mezzanotte di oggi fino alla mattina di domenica 23 novembre è attivo un codice giallo per ghiaccio, con intense gelate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

