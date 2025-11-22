Alfonso Signorini a Verissimo | Mi sposo tra un anno e mezzo | Video Mediaset

Alfonso Signorini a Verissimo ha svelato all’incirca la data delle nozze. Si sposerà tra un anno e mezzo circa, quando lui e il compagno festeggeranno i venticinque anni insieme. Signorini ha parlato anche dello stop dal GF e sottolineato che proprio questo stop gli ha fatto venir voglia di andare perfino al mare con l’amato e non sempre in montagna. Oggi si sente bene, è felice ed è pronto a portare il compagno e futuro marito nel salotto di Silvia Toffanin per una intervista insieme. Video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

