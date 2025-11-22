Affari Tuoi il giallo su Francesca Fialdini | Il piede e le costole fratturate?

Oggi, sabato 22 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuo i, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Valle d'Aosta. Si chiama Micol, viene dalla provincia di Aosta ed è un agente scelto dalla polizia di Stato. Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Simone, viene da Macerata e nella vita è un autotrasportatore. Secondo lui, il suo non è un lavoro ma una passione. Simone ha deciso di partecipare insieme a sua moglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

