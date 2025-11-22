Addio alle icone Milly Carlucci apre Ballando con un omaggio che ferma il tempo

Thesocialpost.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è musica che tenga quando il palco si apre sulla memoria. Prima ancora che le luci di Ballando tornassero a scaldare la scena, Milly Carlucci ha attraversato il silenzio dello studio per fermare il tempo e dedicare la serata a due nomi che hanno segnato l’immaginario dello spettacolo italiano. Nel suo modo asciutto e insieme solenne, la conduttrice ha ricordato le gemelle Kessler, morte il 17 novembre scegliendo il suicidio assistito, e Ornella Vanoni, scomparsa ieri all’età di 91 anni. Il pubblico ha accolto le sue parole con quella sospensione emotiva che accompagna solo le figure che appartengono a tutti, oltre il tempo e oltre il genere televisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

addio alle icone milly carlucci apre ballando con un omaggio che ferma il tempo

© Thesocialpost.it - Addio alle icone, Milly Carlucci apre Ballando con un omaggio che ferma il tempo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

addio icone milly carlucciBallando con le stelle, Milly Carlucci commossa per Ornella Vanoni e le gemelle Kessler: «Tre icone». Il tributo da standing ovation - La nona puntata di Ballando con le stelle si apre con l'omaggio alle gemelle Kessler e a Ornella Vanoni. Si legge su msn.com

addio icone milly carlucciÈ rottura tra Selvaggia Lucarelli e Ballando? Parla Milly: “L’abbiamo sempre difesa…” - Milly Carlucci interviene sulle voci di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: cosa ha detto davvero e cosa potrebbe succedere. Lo riporta rds.it

addio icone milly carlucciMilly Carlucci: “Dedicheremo la sigla alle gemelle Kessler”, poi svela la ballerina per una notte - Milly Carlucci annuncia le sorprese della prossima puntata di Ballando con le stelle: la sigla omaggio alle sorelle Kessler, l'annuncio della ballerina ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Icone Milly Carlucci