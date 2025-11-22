Addio alle icone Milly Carlucci apre Ballando con un omaggio che ferma il tempo
Non c’è musica che tenga quando il palco si apre sulla memoria. Prima ancora che le luci di Ballando tornassero a scaldare la scena, Milly Carlucci ha attraversato il silenzio dello studio per fermare il tempo e dedicare la serata a due nomi che hanno segnato l’immaginario dello spettacolo italiano. Nel suo modo asciutto e insieme solenne, la conduttrice ha ricordato le gemelle Kessler, morte il 17 novembre scegliendo il suicidio assistito, e Ornella Vanoni, scomparsa ieri all’età di 91 anni. Il pubblico ha accolto le sue parole con quella sospensione emotiva che accompagna solo le figure che appartengono a tutti, oltre il tempo e oltre il genere televisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
