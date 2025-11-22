Accoltellata nel parco di casa gravissima una 35enne

I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo. Questo nel piazzale antistante la sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

