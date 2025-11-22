Access City Award 2026 Piacenza tra le cinque città finaliste

Ilpiacenza.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un risultato di grande rilievo, considerando che alla sedicesima edizione del premio hanno partecipato oltre cinquanta città di tutta Europa, poi ridotte a 18 nella preselezione nazionale e infine alle cinque finaliste scelte dalla giuria europea. Piacenza entra così in una short list prestigiosa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

