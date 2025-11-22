Access City Award 2026 Piacenza tra le cinque città finaliste
Un risultato di grande rilievo, considerando che alla sedicesima edizione del premio hanno partecipato oltre cinquanta città di tutta Europa, poi ridotte a 18 nella preselezione nazionale e infine alle cinque finaliste scelte dalla giuria europea. Piacenza entra così in una short list prestigiosa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
