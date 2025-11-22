Accade a Natale | la Compagnia dell’Aurora torna in scena con una commedia che mette sotto processo il Natale moderno

Dopo i successi di “Rosalia Sinibaldi – Il musical” e “Notre Dame – Un amore impossibile”, la Compagnia Teatrale dell’Aurora torna sul palco con uno degli spettacoli più attuali e necessari del suo repertorio: “ACCADE A NATALE”, una commedia che unisce spirito natalizio, denuncia sociale e una domanda scomoda ma fondamentale: il Natale è ancora speranza? Lo spettacolo – scritto da Gino De Blasio, con la regia di Calogero Spina e la direzione artistica di Salvatore Tarantino – propone una lettura profondamente contemporanea della Natività, calandola in un mondo dove il consumismo sembra aver soffocato valori come solidarietà, ascolto e rispetto per i più fragili. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

