A San Giovanni in Canale la messa per la Virgo Fidelis patrona dell’Arma

Ilpiacenza.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di venerdì 21 novembre 2025, alle ore 10,30, alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale, in via Croce, è stata officiata da mons. Giuseppe Basini, vicario generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Santa Messa in occasione della ricorrenza della "Virgo Fidelis". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

