A family X-Mas with the Originals Africa Unite & The Bluebeaters

Bolognatoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del primo tour estivo, The Originals (Africa Unite & The Bluebeaters) annunciano il loro ritorno sui palchi con tre date imperdibili a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questa volta la band si presenta con una importante novità: il primo singolo originale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

