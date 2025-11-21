Si può fare la Doccia con la Febbre?

Milleunadonna.it | 21 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fare la doccia con la febbre è davvero sconsigliato o si tratta solo di un luogo comune? La febbre non è una patologia, bensì un sintomo che si manifesta a partire da stati infettivi e condizioni patologiche. Rappresenta il tentativo del nostro corpo di controllare fenomeni che ritiene pericolosi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Si può fare la Doccia con la Febbre?

