Fare la doccia con la febbre è davvero sconsigliato o si tratta solo di un luogo comune? La febbre non è una patologia, bensì un sintomo che si manifesta a partire da stati infettivi e condizioni patologiche. Rappresenta il tentativo del nostro corpo di controllare fenomeni che ritiene pericolosi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Si può fare la Doccia con la Febbre?