AGI - "Noi abbiamo sempre votato qualsiasi tipo di aiuto all'Ucraina. Aspettiamo di vedere se la pace cui sta lavorando Trump arriverà in porto. Siccome si parla dell'anno prossimo, inutile commentare oggi quello che spero l'anno prossimo non sia più, dico citando il Santo Padre, ovvero la fine della guerra". Matteo Salvini lo dice nel corso della Rassegna Stampa di Radio24, spiegando che "le notizie delle ultime ore sono molto più importanti di queste discussioni", perché appunto sul tavolo c'è "la bozza di un accordo, di un piano di pace in 28 punti su cui lo stesso Zelesnky, leggevo, oggi dice che ne parlerà con Trump e con lui ragionerà punto per punto".

© Agi.it - Salvini: "Se il piano Trump va in porto, non servono aiuti all'Ucraina"