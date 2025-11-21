Salvini | Se il piano Trump va in porto non servono aiuti all' Ucraina
AGI - "Noi abbiamo sempre votato qualsiasi tipo di aiuto all'Ucraina. Aspettiamo di vedere se la pace cui sta lavorando Trump arriverà in porto. Siccome si parla dell'anno prossimo, inutile commentare oggi quello che spero l'anno prossimo non sia più, dico citando il Santo Padre, ovvero la fine della guerra". Matteo Salvini lo dice nel corso della Rassegna Stampa di Radio24, spiegando che "le notizie delle ultime ore sono molto più importanti di queste discussioni", perché appunto sul tavolo c'è "la bozza di un accordo, di un piano di pace in 28 punti su cui lo stesso Zelesnky, leggevo, oggi dice che ne parlerà con Trump e con lui ragionerà punto per punto". 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Il piano "salva casa" di Salvini non può essere applicato in Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Meloni sul trapezio fra Ue e Trump. Asse con Merz sul piano di pace per l'Ucraina. Crosetto frena Salvini ilfoglio.it/politica/2025/… # via @ilfoglio_it Vai su X
Salvini: "Se il piano Trump va in porto, non servono aiuti all'Ucraina" - Aspettiamo di vedere se la pace cui sta lavorando Trump arriverà in porto. Segnala msn.com
Della bozza sul piano di pace proposto dal Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump,... - Della bozza sul piano di pace proposto dal Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, è intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo msn.com
Roma, 21 nov. (askanews) – Il piano Trump per l’Ucraina divide sia la maggioranza che... - (askanews) – Il piano Trump per l’Ucraina divide sia la maggioranza che l’opposizione, come ormai accade regolarmente entrambi gli schieramenti faticano a trovare una posizione comune su ... Lo riporta msn.com