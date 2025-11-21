Robbie Williams | Perdo la vista per il farmaco dimagrante Ecco cosa dice la scienza

Milleunadonna.it | 21 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti dichiarazioni di Robbie Williams, “sto perdendo la vista per le iniezioni dimagranti ma non smetterò di farle finché non divento cieco”, fra coloro che assumono il farmaco incriminato si è diffuso il panico e c’è chi inizia a fare i conti con la voglia di dimagrire attraverso la 'scorciatoia' dei nuovi farmaci anti-obesità, gli agonisti Gpl-1 per la cura del diabete. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

robbie williams perdo la vista per il farmaco dimagrante ecco cosa dice la scienza

© Milleunadonna.it - Robbie Williams: “Perdo la vista per il farmaco dimagrante”. Ecco cosa dice la scienza

Approfondisci con queste news

robbie williams perdo vistaMichaela Biancofiore come Robbie Williams: “Prendo il Mounjaro, ho perso 17 chili. La vista si è abbassata moltissimo, il colesterolo si è triplicato e i valori del ... - La senatrice confessa: "Vista ridotta, colesterolo triplicato e valori del pancreas alterati. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

robbie williams perdo vistaLa bufala che non t'aspetti: «Il farmaco dimagrante danneggia la vista» - Robbie Williams, musicista, solista, membro dei Take That ha dichiarato a The Sun (quotidiano pubblicato in Regno Unito e Irlanda):“perdo la vista per il farmaco dimagrante”. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

robbie williams perdo vistaRobbie Williams: “Sto perdendo la vista a causa di un farmaco” - Il cantante ha rivelato che la sua vista sta peggiorando a causa di un farmaco che sta assumendo per dimagrire. Si legge su notiziemusica.it

Cerca Video su questo argomento: Robbie Williams Perdo Vista