Robbie Williams | Perdo la vista per il farmaco dimagrante Ecco cosa dice la scienza

Dopo le recenti dichiarazioni di Robbie Williams, “sto perdendo la vista per le iniezioni dimagranti ma non smetterò di farle finché non divento cieco”, fra coloro che assumono il farmaco incriminato si è diffuso il panico e c’è chi inizia a fare i conti con la voglia di dimagrire attraverso la 'scorciatoia' dei nuovi farmaci anti-obesità, gli agonisti Gpl-1 per la cura del diabete. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Robbie Williams: “Perdo la vista per il farmaco dimagrante”. Ecco cosa dice la scienza

