Recensione Amara Caparezza Orbit Orbit
Orbit Orbit è il classico disco che arriva con tutte le aspettative del mondo addosso: Caparezza che torna, Caparezza che cambia pelle, Caparezza che “si reinventa”. Poi premi play.e ti accorgi che più che un’orbita, qui c’è un giro su se stessi. Il concept è ambizioso, come sempre. Lui mette metafore, incastri, filosofia personalissima e quelle rime che fanno venire voglia di prendere appunti. Però stavolta sembra tutto più cerebrale che emozionante. Una testa che lavora a mille, ma un cuore che rimane fuori dal mix. La produzione è pulita, studiata, geometrica. A volte fin troppo: c’è l’impressione che le idee siano schiacciate dall’esecuzione, come se qualcosa avesse tolto all’album quella rabbia, quella follia, quella spinta che rendeva ogni disco di Caparezza un terremoto. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
