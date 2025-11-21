Mio figlio potrebbe avere la diarrea funzionale?

Buongiorno, ho un bimbo di 15 mesi che ha spesso la diarrea, che per fortuna non è accompagnata da febbre. Ho sentito parlare della “diarrea funzionale”, ma non so come poter risolvere il problema. Devo fargli fare degli esami per le intolleranze? Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Mio figlio potrebbe avere la diarrea funzionale?”

Argomenti simili trattati di recente

ATTENZIONE: Francesca si è allontanata con suo figlio Paolo dal quartiere Tiburtino, presumibilmente a piedi, ma potrebbe anche muoversi con una Lancia Y10 Targata: DZ410WR. Zone da attenzione #roma #viterbo. Contattate il 112 o il nostro numero pe - facebook.com Vai su Facebook

"Mio figlio potrebbe avere la diarrea funzionale?" - Cos'è la diarrea funzionale del bambino e, soprattutto, come si risolve? Da gravidanzaonline.it

Il papà di Giovanni aveva scritto: “È pericolosa, non stia da sola con mio figlio” - Ci sono molti punti da chiarire nella terribile vicenda del bambino sgozzato dalla madre in provincia di Trieste: la donna di recente aveva incominciato a poter vedere il bambino senza la presenza di ... Riporta dire.it