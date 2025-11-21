La delegazione Pd a Bruxelles lancia il podcast Plux
AGI - "La delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo lancia "Plux - Fatti nuovi dall'Europa", il nuovo podcast pensato per raccontare ciò che accade ogni giorno nelle istituzioni europee ". È quanto si legge in una nota. "Un appuntamento settimanale - ogni giovedì - che accompagnerà gli ascoltatori dentro i processi dell'Ue, spiegando come le scelte prese a Bruxelles influenzano concretamente la vita quotidiana dei cittadini europei. Plux - Fatti nuovi dall'Europa ti porta dentro le stanze del Parlamento europeo, raccontando le battaglie di chi ogni giorno lavora per costruire un'Europa per le persone e dando la parola a chi quell'impegno lo vive quotidianamente. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Confagricoltura Grosseto scenderà in piazza a Bruxelles il 18 dicembre contro la proposta di riforma della Pac. La delegazione maremmana contesta una Pac «poco lungimirante e con risorse insufficienti», che rischierebbe di penalizzare le aziende agricole - facebook.com Vai su Facebook
CONFAGRICOLTURA ABRUZZO TORNA A BRUXELLES: IL 18 DICEMBRE NUOVA MOBILITAZIONE EUROPEA, COME NEL 1990 PREVISTO UN VOLO CHARTER PER UNA DELEGAZIONE REGIONALE DI 200 IMPRENDITORI Vai su X
La delegazione Pd a Bruxelles lancia il podcast "Plux" - Fatti nuovi dall'Europa", il nuovo podcast pensato per raccontare ciò che accade ogni giorno nelle istituzio ... Riporta msn.com