la delegazione pd a bruxelles lancia il podcast plux

AGI - "La delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo lancia "Plux - Fatti nuovi dall'Europa", il nuovo podcast pensato per raccontare ciò che accade ogni giorno nelle istituzioni europee ". È quanto si legge in una nota. "Un appuntamento settimanale - ogni giovedì - che accompagnerà gli ascoltatori dentro i processi dell'Ue, spiegando come le scelte prese a Bruxelles influenzano concretamente la vita quotidiana dei cittadini europei. Plux - Fatti nuovi dall'Europa ti porta dentro le stanze del Parlamento europeo, raccontando le battaglie di chi ogni giorno lavora per costruire un'Europa per le persone e dando la parola a chi quell'impegno lo vive quotidianamente. 🔗 Leggi su Agi.it

