Il Museo di Luogosano

Le origini del Museo di Luogosano Il museo della civiltà contadina Museum Arti, Mestieri e Tradizioni Popolari di Luogosano, in provincia di Avellino, è sorto da pochi anni ma la passione di chi lo gestisce è di vecchia data. Vito Ferrante, bravissimo fabbro e artista, ha da anni una grande passione per la civiltà contadina. . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Il Museo di Luogosano

Contenuti che potrebbero interessarti

Un pranzo al museo - La bellissima Napoli, vera e propria capitale di arte e di storia, è da sempre considerata una meta prediletta per tutti i buongustai. Come scrive ilgiornale.it