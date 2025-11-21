Getafe-Atletico Madrid domenica 23 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Colchoneros di misura al Coliseum?
Nel tardo pomeriggio domenicale, l’Atletico Madrid farà visita al Getafe, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva: dopo un inizio con molti passi falsi, i Colchoneros hanno decisamente impresso una marcia diversa al loro cammino e ora hanno nel mirino il Villarreal, attualmente al terzo posto. L’impegno al rientro della sosta, però, è duro: i Rojiblancos vanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco il programma della prossima giornata delle categorie agonistiche: UNDER 14 Riposo UNDER 15 Polisportiva Galatone vs Veglie Campo Comunale “Gigi Rizzo” – Galatone Domenica 23/11/2025 | ? 10:00 UNDER 16 Atletico Aradeo - facebook.com Vai su Facebook
Getafe-Atletico Madrid live: streaming gratis e diretta TV del match - Atletico Madrid in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere ... Lo riporta msn.com
L’Atletico Madrid riuscirà a superare l’ostacolo Getafe? Il pronostico DDD - Nuova sfida per i Colchoneros: la formazione di Diego Simeone sarà ospite degli Azulones al Colisuem Alfonso Pérez ... msn.com scrive
Pronostico Getafe vs Atlético Madrid – 23 Novembre 2025 - La sfida tra Getafe e Atlético Madrid in programma il 23 Novembre 2025 alle 18:30 al Coliseum apre un capitolo intrigante di La Liga. Come scrive news-sports.it