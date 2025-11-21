Nel tardo pomeriggio domenicale, l’Atletico Madrid farà visita al Getafe, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva: dopo un inizio con molti passi falsi, i Colchoneros hanno decisamente impresso una marcia diversa al loro cammino e ora hanno nel mirino il Villarreal, attualmente al terzo posto. L’impegno al rientro della sosta, però, è duro: i Rojiblancos vanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Atletico Madrid (domenica 23 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros di misura al Coliseum?