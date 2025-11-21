Elche-Real Madrid domenica 23 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Fiducia ai Blancos
Il Real Madrid ha vissuto una sosta poco felice perché le ultime due gare disputate sono state sicuramente deludenti: una sconfitta ad Anfield molto più netta nel volume di gioco che nel punteggio e poi un deludente pareggio a Vallecas, col Barcellona che ha rosicchiato due punti importanti nella lotta per il titolo. Ha stupito . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
Domani il Real Madrid giocherà contro l'Elche in trasferta, una sfida che vede il club ilicitano a secco di vittorie dal 1978. Negli ultimi 14 incontri, infatti, l'Elche ha portato a casa solamente due pareggi. Tuttavia, vi fu un'epoca nella quale la trasferta al vecch - facebook.com Vai su Facebook
#Mendoza incanta tutti, la #Juve sfida #Real e #City per il regista dell’ #Elche. #Calciomercato Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/gJ3YtaH buff.ly/xQHRBXN Vai su X
Elche-Real Madrid live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga - Real Madrid in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga. Scrive msn.com
Pronostici Elche - Real Madrid: los Blancos per una vittoria di misura - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Segnala goal.com
Pronostico Elche vs Real Madrid – 23 Novembre 2025 - Alle 21:00 del 23 Novembre 2025 lo Stadio Manuel Martínez Valero sarà teatro di una sfida dal sapore particolare per La Liga. news-sports.it scrive