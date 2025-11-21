Da Berlusconi al referendum | Forza Italia celebra la giornata della giustizia negata
AGI - Dall''invito a comparirè a Silvio Berlusconi del 21 novembre 1994 al referendum sulla separazione delle carriere. Per Forza Italia, quella di oggi, è la "Giornata della giustizia negata". "Un episodio clamoroso, l'avviso di garanzia a Berlusconi, che è il pretesto per parlare della nostra riforma e della giustizia", dice il senatore 'azzurrò Pierantonio Zanettin, durante una conferenza stampa alla Camera. E, così, l'episodio giudiziario che coinvolse l'allora presidente del Consiglio durante il G7 di Napoli, diventa il filo - ancora 'visibilè per i forzisti - per parlare di "malagiustizia" e dell'appuntamento referendario della prossima primavera, quando a fronteggiarsi saranno il Sì e il No alla riforma voluta dalla maggioranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Referendum giustizia, a Bologna Forza Italia avvia la campagna per il sì pensando a Berlusconi Vai su X
Tajani a Napoli parlerà del referendum e dell'amore del Berlusconi per la città. Forza Italia chiude la campagna elettorale in Campania. Di Ginevra Leganza - facebook.com Vai su Facebook
Referendum giustizia, a Bologna Forza Italia avvia la campagna per il sì pensando a Berlusconi - Per lanciare ufficialmente il comitato, gli azzurri aspettano l'arrivo a Bologna de ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
FI lancia il sì al referendum nel nome di Berlusconi: sit in nel giorno del primo avviso di garanzia - Per Forza Italia è la Giornata della giustizia negata, a chi, se non a lui, prima e più di tutto: Silvio Berlusconi. repubblica.it scrive
Forza Italia, giustizia negata e avvio campagna per il referendum (senza partiti, per evitare l’effetto Renzi) - Il 21 novembre il partito di Berlusconi ricorda le vittime di malagiustizia, mentre prepara la corsa al Sì per la separazione delle carriere ... Si legge su torinoggi.it