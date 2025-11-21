Da Berlusconi al referendum | Forza Italia celebra la giornata della giustizia negata

AGI - Dall''invito a comparirè a Silvio Berlusconi del 21 novembre 1994 al referendum sulla separazione delle carriere. Per Forza Italia, quella di oggi, è la "Giornata della giustizia negata". "Un episodio clamoroso, l'avviso di garanzia a Berlusconi, che è il pretesto per parlare della nostra riforma e della giustizia", dice il senatore 'azzurrò Pierantonio Zanettin, durante una conferenza stampa alla Camera. E, così, l'episodio giudiziario che coinvolse l'allora presidente del Consiglio durante il G7 di Napoli, diventa il filo - ancora 'visibilè per i forzisti - per parlare di "malagiustizia" e dell'appuntamento referendario della prossima primavera, quando a fronteggiarsi saranno il Sì e il No alla riforma voluta dalla maggioranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Agi.it

