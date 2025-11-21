Cremonese-Roma domenica 23 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol allo Zini

La Roma riparte dopo la sosta da capolista in Serie A e prova a proseguire sull’ottima strada intrapresa affrontando allo Zini l’insidiosa Cremonese. I giallorossi avevano battuto l’Udinese prima della pausa salendo a quota 24 punti insieme all’Inter, e in questi giorni si è parlato molto di loro anche nella corsa al vertice. La squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

