Arsenal-Tottenham domenica 23 novembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Gunners favoriti nel derby
84 vittorie per l’Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi, questo il bilancio del derby londinese che chiuderà lo scarno programma domenicale in Premier League. Entrambi i club sono reduci da un pareggio per 2-2 prima della sosta, rispettivamente allo Stadium of Light contro il Sunderland e in casa contro il Man United. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
