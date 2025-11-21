Allerta meteo in Toscana | neve in calo di quota e venti forti 21-22 Novembre
Evoluzione a cura della Redazione Meteo – Basato sui dati del Centro Funzionale Regionale Toscana. La Toscana si prepara a un fine settimana caratterizzato dall’ingresso di aria fredda di origine artica e da un minimo depressionario sul Mar Ligure. La nuova configurazione atmosferica porterà un peggioramento tra venerdì 21 e sabato 22 novembre, con precipitazioni, neve a quote collinari sull’Appennino, venti settentrionali in rinforzo e un deciso calo termico. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso allerta gialla per neve e vento su diverse aree della Toscana, con validità tra la sera di venerdì e la giornata di sabato. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
