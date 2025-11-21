al locale della cena di garofani si difendono dalle critiche e rimpiangono i russi

“Se all’interno di un tavolo c’è uno un mascalzone che registra una conversazione privata, non sono problemi nostri. Chi è stato registrato, questo Garofani, dovrebbe fare una denuncia al più presto”. Andrea Federici è il titolare di Terrazza Borromini, la terrazza con vista mozzafiato su Piazza Navona dove si è consumata la chiacchierata del consigliere del Quirinale per il Consiglio superiore di Difesa Francesco Garofani che ha scatenato le polemiche tra il Colle e Palazzo Chigi. Si parla di un audio che, a dire il vero, per adesso non c’è, ma Federici ci tiene comunque a chiarire che lui e il personale della Terrazza con questa ipotetica registrazione non c’entrano niente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

