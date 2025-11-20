William vuole il trono di Re Carlo adesso | Camilla è esplosa Kate urlava
Non passa mai un giorno che non giungano voci sul futuro della famiglia reale inglese. Da ultime indiscrezioni si vocifera che il principe William voglia salire quanto prima la trono e questa decisione ha creato tensioni anche tra Kate e Camilla. E’ risaputo che il figlio maggiore di Re Carlo stia preparando il terreno per un futuro regno visto anche la sua popolarità tra i sudditi. Attualmente non ci sono segnali ufficiali che suggeriscano l’intenzione di Carlo di abdicare ma William viene riconosciuto da tutti come una figura di continuità più moderna rispetto al padre. Secondo quanto riportato da "RadarOnline", il Duca di Cambridge giudica il padre un sovrano debole, non capace di gestire crisi e scandali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
