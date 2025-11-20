Volley femminile Conegliano suda al tie-break con Busto | Adigwe e Chirichella impattanti
Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-2 (25-23; 28-30; 25-14; 25-27; 15-10) nell’anticipo della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La sfida era prevista per il mese di dicembre, ma si è giocata un mese prima poiché in quel momento le Campionesse d’Europa saranno chiamate a difendere il titolo al Mondiale per Club. Le Pantere si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno infilato la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, confermandosi al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Scandicci. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state trascinate al tie-break dalle pimpanti Farfalle, proprio come era successo in occasione della sfida d’andata che ha aperto la stagione: in quell’occasione la corazzata veneta risalì dallo 0-2 in trasferta, oggi ha pagato dazio ai vantaggi nel secondo e nel quarto set (facendosi annullare un match-point) prima di riuscire ad avere la meglio contro le lombarde, che restano in sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
