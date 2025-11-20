Vietato fumare sul pullman Aggredì autista e danneggiò il bus | scatta la condanna

Pisa, 20 novembre 2025 – “È vietato fumare sul pullman: deve smettere o scendere”. Una frase che fece scattare l’imputato, un giovanissimo nato in Germania, ma residente a Pisa, che aggredì il conducente, secondo quanto ricostruito in aula. In questi giorni il 22enne è stato condannato a due anni e sei mesi e a una provvisionale di 5mila euro. Il risarcimento sarà stabilito in sede civile. Racconto dell'incidente. Era il 2023 quando l’autista di Autolinee Toscane sulla linea 5 aveva chiesto a un passeggero di non fumare a bordo, come prevede la legge. L’altro prima aveva colpito il mezzo, poi aveva raggiunto al viso il conducente strappandogli gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

