Velluto verde per il tappeto rosso il look di Kate Middleton per il Royal Variety Performance ci fa già sentire l' aria del Natale

Vanityfair.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa di Galles ha scelto un abito che ben si abbinava alla giacca da smoking di suo marito William. A rendere la mise smeraldo ancora più scintillante ci hanno pensato dei gioielli che hanno più di un secolo di storia, un paio di orecchini di diamanti e un bracciale art déco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Velluto verde per il tappeto rosso, il look di Kate Middleton per il Royal Variety Performance ci fa già sentire l'aria del Natale

La principessa di Galles ha scelto un abito che ben si abbinava alla giacca da smoking di suo marito William.

