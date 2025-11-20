Velluto verde per il tappeto rosso il look di Kate Middleton per il Royal Variety Performance ci fa già sentire l' aria del Natale
La principessa di Galles ha scelto un abito che ben si abbinava alla giacca da smoking di suo marito William. A rendere la mise smeraldo ancora più scintillante ci hanno pensato dei gioielli che hanno più di un secolo di storia, un paio di orecchini di diamanti e un bracciale art déco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
“Il verde oliva illumina la nuova collezione: body paillettes, velluto, pizzo e maxi cardigan per look che non passano inosservati. Scopri tutti i dettagli nelle storie e in negozio ” Scrivici se vuoi più info o la tua taglia disponibile DM o WhatsApp: 342 0052 Vai su Facebook
ISCRIVITI! VI ASPETTIAMO AL VANITY FAIR STORIES 2025 - La principessa di Galles ha scelto un abito che ben si abbinava alla giacca da smoking di suo marito William. Secondo vanityfair.it
Il tappeto rosso al Festival di Cannes 2025: da Adrien Brody e Georgina Chapman a Eva Herzigova - Tra le prime ad arrivare la modella Eva Herzigova con il suo abito a pacchetto rosa shocking con lunghi guanti ... Riporta repubblica.it