Vecchi condoni e nuove tasse | l’assalto delle destre alla Manovra
I condoni non possono mancare, ma neanche le nuove tasse. Così come la conferma della proposta sulle riserve auree. Gli emendamenti segnalati alla Manovra non riservano sorprese e il ruolo da protagonista lo svolge Fratelli d’Italia, che rilancia alcune delle proposte più controverse. Innanzitutto, i quattro emendamenti sui condoni edilizi, che rientrano tra i segnalati del partito di Giorgia Meloni. Due proposte puntano sulla sanatoria del 2003 da riaprire per la Campania, Regione in cui si vota domenica e lunedì. C’è poi un altro condono, per sanare opere abusive ultimate entro il 30 settembre 2025, riguardante in particolare portici, tettoie, balconi e opere di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
