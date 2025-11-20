Uno studio rivela che l' 86% dei giocattoli comprati online non sono sicuri

AGI - L'86% dei giocattoli venduti su piattaforme quali Shein, Temu, AliExpress, è pericoloso per i bambini, con un rischio concreto per la loro sicurezza e salute. A poche settimane da Natale, l'allarme è contenuto in uno studio congiunto della Federazione europea dell'industria del giocattolo (Toy of Industries of Europe) e della Federazione francese dell'industria del giocattolo e dell'infanzia (Ffjp), sulla base delle verifiche attuate su 70 prodotti, risultati quasi tutti non conformi agli standard di sicurezza europei. I giocattoli esaminati sono stati acquistati da venditori terzi non europei e messi in vendita su sette piattaforme, tra cui alcune che hanno gia' fatto notizia: Shein, Temu, AliExpress, Amazon Marketplace, Cdiscount, Fruugo e Joom. 🔗 Leggi su Agi.it

