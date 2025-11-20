Un piano Usa-Russia per la fine della guerra ma Zelensky dice no

L’ennesimo bombardamento russo su larga scala ha seminato il terrore in Ucraina occidentale provocando almeno 25 morti (tra cui 3 bambini), oltre 120 feriti e distruggendo diverse infrastrutture energetiche. L’area . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Un piano Usa-Russia per la fine della guerra, ma Zelensky dice no

Altri contenuti sullo stesso argomento

Esercito dimezzato e rinuncia al Donbass: il piano Usa-Russia è la resa dell'Ucraina | Il no di Zelensky (che spera ancora in Erdogan) Vai su X

La frase choc di #Trump a #Putin. Le indiscrezioni sul piano di pace americano in 28 punti: cosa dovrà cedere l'Ucraina alla #Russia Vai su Facebook

'Piano segreto Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina' - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Come scrive ansa.it

Ucraina, il piano di Trump: Donbass alla Russia, in cambio garanzie di sicurezza per Kiev e Ue - Ancora, secondo il piano, gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero la Crimea e il Donbass come territorio legalmente russo, ma all'Ucraina non sarebbe richiesto di farlo. Scrive adnkronos.com

Piano Usa per la pace in Ucraina: “Il Donbass passi a Mosca". No di Zelensky. Russia: pronti a tornare a trattare - Provocazione del Cremlino, nave spia in acque inglesi: laser contro i piloti Raf ... Come scrive quotidiano.net