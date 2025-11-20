Ultimissime Juve LIVE | Moretto svela novità sul rinnovo di Vlahovic Il serbo ancora in dubbio per la Fiorentina

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 19 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Moretto svela novità sul rinnovo di Vlahovic. Il serbo ancora in dubbio per la Fiorentina

Moretto: “Xhaka non è un nome valutato interamente alla Juventus. A giugno si valuta l’acquisto di un difensore centrale” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato anche di Granit Xhaka il cui nome è spesso accostato alla Juventus: "Continuiamo a parlare di Juventus perché ... Come scrive tuttojuve.com

Juve, Moretto: 'Mendoza dell’Elche è un calciatore che seguono da tempo' - Il giornalista Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando del mercato dei bianconeri ha detto: " Mendoza dell'Elche è un calciatore che stanno seguendo da tempo. Si legge su it.blastingnews.com

Moretto: “Distanza economica tutt’altro che facilmente colmabile tra la Juventus e Vlahovic” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus. tuttojuve.com scrive