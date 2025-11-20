Udinese arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve | ecco il comunicato dei bianconeri

Calcionews24.com | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udinese, c’è la svolta: rinvio a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve. Il club friulano diffonde una nota ufficiale L’Udinese Calcio, insieme al presidente Franco Soldati e al vice Stefano Campoccia, è stata coinvolta in una richiesta di rinvio a giudizio con udienza fissata per il 24 febbraio davanti al Gup del Tribunale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

udinese arriva la decisione rinviata a giudizio per la plusvalenza mandragora con la juve ecco il comunicato dei bianconeri

© Calcionews24.com - Udinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

udinese arriva decisione rinviataUdinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri - Il club friulano diffonde una nota ufficiale L’Udinese Calcio, insieme al presidente Franco Soldati e al vice Stefa ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Arriva Decisione Rinviata