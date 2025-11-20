Ucraina il piano Trump prevede che Kiev ceda terre e riduca l' esercito | Il tycoon a Putin | Fammi risolvere la tua cavolo di guerra

Tgcom24.mediaset.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti. La Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina piano trump prevedeUcraina, il piano di Trump: Donbass alla Russia, in cambio garanzie di sicurezza per Kiev e Ue - Ancora, secondo il piano, gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero la Crimea e il Donbass come territorio legalmente russo, ma all'Ucraina non sarebbe richiesto di farlo. msn.com scrive

ucraina piano trump prevedeUcraina: piano Usa-Russia, 'Kiev ceda Donbass e riduca esercito' - Kiev cede a Mosca parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla e ridimensiona il suo esercito, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina ... Segnala ansa.it

ucraina piano trump prevedePiano Usa-Russia: Kiev ceda Donbass e riduca l’esercito. Strage di civili in Ucraina, 3 sono bambini - L'amministrazione Trump avrebbe messo a punto segretamente un piano di pace con Mosca. Secondo lastampa.it

