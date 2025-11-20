Ucraina il piano Trump prevede che Kiev ceda terre e riduca l' esercito | Il tycoon a Putin | Fammi risolvere la tua cavolo di guerra

Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti. La Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, il piano Trump prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Il tycoon a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra"

La frase choc di #Trump a #Putin. Le indiscrezioni sul piano di pace americano in 28 punti: cosa dovrà cedere l'Ucraina alla #Russia Vai su Facebook

Qualsiasi piano di pace non esiste finché non è condiviso con l’Ucraina e l’UE. #Trump e #Putin insieme non produrranno nulla di accettabile per la semplice ragione che uno è un dittatore e l’altro vorrebbe esserlo. Entrambi vogliono l’implosione dell’UE. L’U Vai su X

Ucraina, il piano di Trump: Donbass alla Russia, in cambio garanzie di sicurezza per Kiev e Ue - Ancora, secondo il piano, gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero la Crimea e il Donbass come territorio legalmente russo, ma all'Ucraina non sarebbe richiesto di farlo. msn.com scrive

Ucraina: piano Usa-Russia, 'Kiev ceda Donbass e riduca esercito' - Kiev cede a Mosca parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla e ridimensiona il suo esercito, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina ... Segnala ansa.it

Piano Usa-Russia: Kiev ceda Donbass e riduca l’esercito. Strage di civili in Ucraina, 3 sono bambini - L'amministrazione Trump avrebbe messo a punto segretamente un piano di pace con Mosca. Secondo lastampa.it