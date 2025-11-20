Ucraina giorno 1.366 di guerra | le notizie in diretta

Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti. La Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.366 di guerra: le notizie in diretta

News recenti che potrebbero piacerti

UCRAINA | "Un grande giorno": il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X, plaude così alla firma dell'accordo con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di un protocollo d'intesa per il possibile acquisto di fino a 100 caccia R Vai su Facebook

Ogni giorno l'aggressione di Putin all' #Ucraina diventa più feroce bombardando indiscriminatamente le città e provocando altre vittime innocenti. Chi crede nel diritto, nel rispetto di ogni popolo, nella libertà deve stare al fianco dell'Ucraina, sostenendola in og Vai su X

Ucraina, giorno 1.366 di guerra: le notizie in diretta - Gli Stati Uniti hanno segnalato a Volodymyr Zelensky che Kiev dovrà accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia. Riporta msn.com

Guerra Ucraina, Kiev: "Colpite strutture militari russe". Abbattuti droni verso Mosca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Varsavia accusa: 'Le tracce del sabotaggio portano in Russia'. Da tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Zelensky firma intesa con Macron. «Kiev acquisterà fino a 100 caccia Rafale e droni» - E' di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito Balakliya, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Scrive ilgazzettino.it