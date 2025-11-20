Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) In attesa dei sorteggi di domani, che tracceranno il percorso dell’Italia ai playoff verso i Mondiali, si riaccendono i motori in vista di campionati e coppe e si preparano le prime mosse di calciomercato verso gennaio. Juventus e non solo al lavoro, per i possibili acquisti invernali. LIVE 23:46 19 Novembre Procura Figc ha chiuso indagine su presidente AIA. Stando all’agenzia Ansa, la Procura Federale ha chiuso le indagini su Antonio Zappi, numero uno dell’AIA, per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di C e D. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre