Tumore Rosanna Banfi di nuovo in sala operatoria dopo 16 anni

Immagini pubblica da Rosanna Banfi dall’ospedale – Instagram Rosanna Banfi, attrice 62enne e figlia di Lino Banfi, ha annunciato ieri su Instagram di essere stata operata per un secondo tumore, 16 anni dopo l’intervento al seno del 2009, senza specificare la localizzazione della nuova neoplasia ma comunicando l’esito positivo dell’operazione con un messaggio di speranza. “Dopo 16 anni ‘l’ospite’, assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua”. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, Rosanna Banfi ha reso nota la diagnosi e il successivo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tumore, Rosanna Banfi di nuovo in sala operatoria dopo 16 anni: “È andata, questa volta ha scelto un’altra stanza”

