2025-11-19 22:46:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: “Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti”. A dirlo è Matteo Politano, rientrato a Napoli dopo la convocazione in Nazionale e ora impegnato a preparare il prossimo impegno stagionale che vedrà la formazione di Antonio Conte ospitare l’Atalanta di Raffaele Palladino – subentrato all’esonerato Ivan Juric – all’appuntamento di sabato 22 (20.45) e valido per la 12ª giornata di Serie A. Appuntamento che vede gli azzurri chiamati a riscattare la sconfitta di Bologna – seguita ai pareggi a reti inviolate con Eintracht in Champions e Como – e che ha provocato una crisi di spogliatoio con l’ex tecnico di Juve e Inter che nel post partita ha bocciato l’operato proprio e dei giocatori: “Non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato nei cuori e nelle teste dei calciatori e quindi è giusto che anche il club lo sappia, ma già lo sa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Parleremo con Conte, abbiamo fatto degli errori”