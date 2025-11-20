Thiaw svela il retroscena sul suo trasferimento al Newcastle | Ecco cosa mi ha detto Allegri la sua dote principale è questa
Thiaw svela il retroscena: Allegri lo voleva, ma ha scelto il Newcastle. La difesa rossonera è forte grazie a lui. Malick Thiaw, difensore del Newcastle ed ex Milan, è tornato a parlare del suo trasferimento in Premier League la scorsa estate, un’operazione che ha portato nelle casse rossonere oltre 40 milioni di euro. In un’intervista a Pianeta Milan, Thiaw ha confermato che la scelta di lasciare l’ Italia fu sua. Ha detto che ha deciso lui di andare al Newcastle ed è contento della scelta che ha fatto, pur riconoscendo che il Milan è un grande club. Per lui, era il momento giusto per provare qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
