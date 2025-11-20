the running man raggiunge il record di incassi superando molti film di stephen king

successo al botteghino per “the running man”, un adattamento di stephen king. Il film “The Running Man” ha raggiunto un risultato importante nei guadagni al box office, un traguardo che raramente viene toccato dalle produzioni ispirate alle opere di Stephen King. Diretto da David Michôd e basato sul romanzo del 1982 scritto sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, l’adattamento di Edgar Wright ha dimostrato di avere un impatto significativo nel panorama cinematografico odierno. performance nelle sale e dati finanziari. risultati di incasso e milestone. Dal suo debutto, avvenuto durante il fine settimana, “The Running Man” ha conquistato un debutto domestico di $16,5 milioni in soli tre giorni, piazzandosi al secondo posto della classifica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

