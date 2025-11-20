Tecniche di marketing creative che hanno riscritto le regole del gioco
In ogni epoca il marketing è sempre stato un canale di comunicazione pronto a stupire, proprio perché al di là delle strategie c’è sempre una componente di originalità che naviga tra mistero, fortuna e casualità. Soprattutto nel marketing digitale, non sempre basta avere delle buone idee, ma è più importante stupire, coinvolgere i sensi, restare impressi nella mente degli utenti, magari sconvolgere tutti gli schemi ed entrare in un mood inedito. L’obiettivo è sempre quello di lasciare il segno e non c’è niente come il Guerrilla Marketing che riesca a coniugare originalità ed efficacia del messaggio di una campagna o di un’idea talmente innovativa, da suscitare sorpresa, dubbio e interesse immediato nel pubblico. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
