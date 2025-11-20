Taglio del canone Rai la proposta a sorpresa della Lega | Riduzione da 90 a 70?

Ilmessaggero.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coperta della Manovra è corta. Ma nel centrodestra c?è chi prova ad allungarla, tra una trapunta e l?altra inserita negli emendamenti?segnalati?. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

taglio del canone rai la proposta a sorpresa della lega riduzione da 90 a 70

© Ilmessaggero.it - Taglio del canone Rai, la proposta (a sorpresa) della Lega: «Riduzione da 90 a 70?»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Canone Rai, blitz della Lega: «Deve scendere da 90 a 70 euro». Oggi il vertice - Ma nel centrodestra c’è chi prova ad allungarla, tra una trapunta e l’altra inserita negli emendamenti ... Segnala ilmattino.it

Taglio del canone Rai rinviato, quanto e come si dovrà pagare nel 2026 - Deluse le attese dei consumatori per una riduzione promessa ma mai arrivata ... Lo riporta quifinanza.it

Taglio del canone Rai in manovra? Forza Italia blocca la Lega: "Siamo contrari" - "L'eventuale riduzione andrebbe comunque compensata con risorse sottratte ad altre attività e priorità, tra cui anche famiglie e imprese. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Canone Rai Proposta