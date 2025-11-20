Supermedia AGI Youtrend | cresce FdI al 30,4% Pd al 21,7%
AGI - Domenica 23 e lunedì 24 si terranno le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Saranno le ultime di questa lunga tornata elettorale, “spalmata” su diversi mesi da settembre a oggi. Trattandosi delle tre regioni più popolose tra quelle chiamate al voto, gli esiti saranno particolarmente rilevanti, e non è da escludere che possano (per una volta) portare qualche “scossone” alla situazione politica del Paese. La Supermedia di questa settimana, quindi, torna utile come termine di paragone per monitorare quelle che saranno le eventuali evoluzioni delle prossime settimane. Anche questa settimana dobbiamo constatare come vi sia una sostanziale immobilità del quadro, con variazioni tutto sommato minime, e le oscillazioni che osserviamo di settimana in settimana finiscano spesso per compensare quelle viste in precedenza. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Tornano gli ultimi sondaggi politici. Secondo la Supermedia YouTrend/Agi, che mette insieme i sondaggi pubblicati nelle ultime settimane da diversi istituti, ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. E, soprattutto, come cambiano gli equilibri sia nell - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 6 novembre): FdI 30,4% (+0,5) PD 21,7% (+0,2) M5S 12,4% (-0,2) FI 9,1% (=) Lega 8,2% (=) AVS 6,4% (+0,1) Azione 3,3% (-0,2) IV 2,6% (+0,2) +E 1,6 Vai su X
Supermedia AGI/Youtrend: cresce FdI al 30,4%, Pd al 21,7% - Saranno le ultime di questa lunga tornata elettorale, “spalmata” su diversi mesi da settembre a oggi. Segnala msn.com
Supermedia Youtrend: FdI cala, cresce il Pd di Schlein. I due partiti sotto i 5 punti di distacco - La distanza tra i primi due partiti si accorcia e torna ad essere inferiore a 5 punti, con il partito della premier Giorgia Meloni che fa ... Scrive quotidiano.net
Il Pd sprofonda e trascina il centrosinistra: così Giorgia Meloni può dormire sonni tranquilli - Sondaggi politici, il Pd sprofonda e si trascina dietro il centrosinistra. Secondo tag24.it