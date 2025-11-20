AGI - Domenica 23 e lunedì 24 si terranno le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Saranno le ultime di questa lunga tornata elettorale, “spalmata” su diversi mesi da settembre a oggi. Trattandosi delle tre regioni più popolose tra quelle chiamate al voto, gli esiti saranno particolarmente rilevanti, e non è da escludere che possano (per una volta) portare qualche “scossone” alla situazione politica del Paese. La Supermedia di questa settimana, quindi, torna utile come termine di paragone per monitorare quelle che saranno le eventuali evoluzioni delle prossime settimane. Anche questa settimana dobbiamo constatare come vi sia una sostanziale immobilità del quadro, con variazioni tutto sommato minime, e le oscillazioni che osserviamo di settimana in settimana finiscano spesso per compensare quelle viste in precedenza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: cresce FdI al 30,4%, Pd al 21,7%