Studente accoltellato il padre | Milano sembra il Bronx

“Milano sembra il Bronx, non è mai stata così come è negli ultimi tre anni”. Sono parole durissime quelle del padre del giovane studente universitario accoltellato lo scorso 12 ottobre nella zona di Corso Como a Milano e che ora rischia di restare paralizzato. L’uomo è intervenuto nel programma tv “Dentro la Notizia” condotto da . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Studente accoltellato, il padre: “Milano sembra il Bronx”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rischiano pene tra i 10 e i 20 anni di reclusione i due ragazzi maggiorenni, entrambi di 18 anni, arrestati martedì a Milano dopo avere ridotto in fin di vita e, forse, invalido lo studente di 22 anni accoltellato tra via Rosales e viale Monte Grappa, in zona corso C Vai su Facebook

#Tg2000 - #Milano, #accoltellato studente #Bocconi per 50 euro #19novembre #Tv2000 #cronaca #violenzagiovanile @tg2000it Vai su X

Studente accoltellato, il padre: “Milano sembra il Bronx” - "Milano sembra il Bronx, non è mai stata così come è negli ultimi tre anni". Lo riporta ilnotiziario.net

Padre studente accoltellato, 'mio figlio è vivo per miracolo' - "Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. Secondo ansa.it

Il padre del bocconiano accoltellato in corso Como: «A Milano non si può più camminare, sembra di essere nel Bronx» - L'intervista al programma «Dentro la notizia» su Canale 5: «Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. Scrive milano.corriere.it