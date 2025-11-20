Studente accoltellato il padre | Milano sembra il Bronx

Ilnotiziario.net | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano sembra il Bronx, non è mai stata così come è negli ultimi tre anni”. Sono parole durissime quelle del padre del giovane studente universitario accoltellato lo scorso 12 ottobre nella zona di Corso Como a Milano e che ora rischia di restare paralizzato. L’uomo è intervenuto nel programma tv “Dentro la Notizia” condotto da . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

