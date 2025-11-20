Strumento letale di predator uccide thor in epico crossover marvel
Il mondo delle proprietà Marvel si arricchisce continuamente di scenari inattesi, specialmente quando si tratta di crossover con franchise come Predator. L’ultimo numero di Predator Kills The Marvel Universe #4 svela un aspetto sorprendente riguardo alle capacità di distruzione del feroce cacciatore alieno, con una particolare attenzione all’eliminazione di uno dei più potenti eroi dell’universo Marvel. uno scontro tra predatori e supereroi: il punto di svolta. In un universo alternativo, un’orda di Predator ha invaso la Terra con l’obiettivo di trasformarla nel loro nuovo terreno di caccia. I Yautja, percependo Thor come uno dei trofei più prestigiosi, hanno deciso di affrontarlo con una strategia mirata e attrezzature all’avanguardia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi vi parlo dell’Orpimento, colore splendido e letale. Come la peperonata! #pittori #arte #pittura #pigmenti #storiadellarte #orpimento #coloritossici #pitturil #pigmentistorici #arsenico #coloriantichi #pittoriitaliani #tecnichepittoriche #materialiartistici #chimica Vai su Facebook