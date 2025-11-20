Speriamo il nuovo disco di Venerus con Mahmood e Gemitaiz | È nato per strati come un falò

“Il titolo nasce dal desiderio che il mio lavoro come cantautore possa veramente arrivare alle persone e portare qualcosa di positivo nelle loro vite” racconta Venerus nel salotto di Soundcheck, il vodcast musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando di “Speriamo”, terzo album in studio di una discografia varata nel 2018 che comprende pure un “live” e due Ep. “Sono molto consapevole che il periodo storico sia molto molto difficile, problematico, e pieno di domande. Mi rendo conto che la musica unisce le persone e arriva in profondità creando unità e rendendosi alternativa al sentimento opprimente che proviamo quotidianamente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

