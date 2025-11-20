Speriamo il nuovo disco di Venerus con Mahmood e Gemitaiz | È nato per strati come un falò

Quotidiano.net | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il titolo nasce dal desiderio che il mio lavoro come cantautore possa veramente arrivare alle persone e portare qualcosa di positivo nelle loro vite” racconta Venerus nel salotto di Soundcheck, il vodcast musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando di “Speriamo”, terzo album in studio di una discografia varata nel 2018 che comprende pure un “live” e due Ep. “Sono molto consapevole che il periodo storico sia molto molto difficile, problematico, e pieno di domande. Mi rendo conto che la musica unisce le persone e arriva in profondità creando unità e rendendosi alternativa al sentimento opprimente che proviamo quotidianamente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

speriamo il nuovo disco di venerus con mahmood e gemitaiz 200 nato per strati come un fal242

© Quotidiano.net - "Speriamo", il nuovo disco di Venerus con Mahmood e Gemitaiz: "È nato per strati, come un falò"

Altre letture consigliate

speriamo nuovo disco venerus"Speriamo", il nuovo disco di Venerus con Mahmood e Gemitaiz: "È nato per strati, come un falò" - “Il titolo nasce dal desiderio che il mio lavoro come cantautore possa veramente arrivare alle persone e portare qualcosa di positivo nelle loro vite” racconta Venerus nel salotto di Soundcheck, il vo ... Da quotidiano.net

speriamo nuovo disco venerusVenerus torna con Speriamo, il nuovo disco: «Sanremo? Il viaggio è misterioso, su ogni palco salirò con amore» - Venerus pubblica Speriamo, il nuovo disco: «La musica è la mia luce. Segnala cosmopolitan.com

speriamo nuovo disco venerusVenerus, l'album Speriamo: "Tempi nerissimi, ci sostiene il sentimento della speranza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venerus, l'album Speriamo: 'Tempi nerissimi, ci sostiene il sentimento della speranza' ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Speriamo Nuovo Disco Venerus