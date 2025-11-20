Spacciatore con l’auto a noleggio arrestato durante una ‘consegna’

Cesena, 20 novembre 2025 – Arrestato per commercio di droga dalla Polizia di Stato di Cesena un cittadino di origini albanese. Martedì pomeriggio i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno proceduto all’arresto di un albanese, colto in flagranza di reato mentre smerciava dosi di cocaina preconfezionate. Movimenti sospetti e indagini: così il pusher è caduto nella rete dei controlli. L’arresto è stato realizzato nell’ambito di un’attività di prevenzione e repressione volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio, a seguito della quale gli inquirenti hanno notato i movimenti sospetti di un uomo, che si aggirava a bordo di una autovettura presa a noleggio nel comprensorio cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

