Sosta nazionali il bilancio dei calciatori dell’Inter durante la pausa di novembre

Inter News 24 Sosta nazionali: tanti i calciatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni: l’elenco completo delle prestazioni internazionali dei nerazzurri. Si è conclusa la finestra internazionale di novembre 2025, con il campionato di Serie A pronto a ripartire nel weekend. Durante la pausa, diversi giocatori dell’ Inter sono stati protagonisti con le proprie Nazionali nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2026 e in alcune amichevoli. Come riportano i canali ufficiali del club, in totale, dieci nerazzurri sono scesi in campo, accumulando complessivamente 1082 minuti. Italia: Esposito e Dimarco brillano, playoff in vista. 🔗 Leggi su Internews24.com

