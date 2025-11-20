Sosta nazionali il bilancio dei calciatori dell’Inter durante la pausa di novembre

Inter News 24 Sosta nazionali: tanti i calciatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni: l’elenco completo delle prestazioni internazionali dei nerazzurri. Si è conclusa la finestra internazionale di novembre 2025, con il campionato di Serie A pronto a ripartire nel weekend. Durante la pausa, diversi giocatori dell’ Inter sono stati protagonisti con le proprie Nazionali nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2026 e in alcune amichevoli. Come riportano i canali ufficiali del club, in totale, dieci nerazzurri sono scesi in campo, accumulando complessivamente 1082 minuti. Italia: Esposito e Dimarco brillano, playoff in vista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sosta nazionali, il bilancio dei calciatori dell’Inter durante la pausa di novembre

Approfondisci con queste news

Tutti i calciatori della Serie A a segno durante la sosta per le nazionali: tanti goal “italiani”? Vai su X

Passione Inter. . 5 notizie (+1) dalla Sosta Nazionali per l'INTER e DUBBIO per il derby #InterMilan #Zielinski #Dumfries #Calhanoglu #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #FCIM #fcinter1908 #SerieA #calciomercato Vai su Facebook

Inter, il bilancio dei nerazzurri con le nazionali: 1082' in campo, 5 gol e 4 assist - Sono dieci i nerazzurri scesi in campo con le proprie Nazionali durante la sosta del campionato tra qualificazioni Mondiali e amichevoli ... Secondo msn.com

Milan, ecco quando tornano i giocatori dalle Nazionali in vista del derby contro l'Inter - Il 23 novembre, data del derby contro l'Inter, si avvicina: ecco quando torneranno i giocatori rossoneri impegnati in Nazionale. Si legge su msn.com

Nazionali: i convocati rossoneri per la sosta di novembre - Dal rush finale delle qualificazioni al Mondiale alle selezioni giovanili, gli impegni dei nostri giocatori Ultima sosta del 2025, ultima occasione dell'anno solare in cui diversi rossoneri ... Riporta milannews.it