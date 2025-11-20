Sondaggio-Noto tutti i partiti stabili tranne il Pd | crollo dell' 1% per i dem
Altro sondaggio, altro successo. Il centrodestra è saldamente in testa rispetto al centrosinistra. A confermarlo il sondaggio dell'istituto Noto realizzato per Porta a Porta. Qui, durante la trasmissione di Rai 1 condotta da Bruno Vespa, ecco le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni. In data 18 novembre. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è al 30,5 per cento proprio come lo scorso 5 novembre. Il Pd di Elly Schlein, invece, subisce un arresto e cede l'1 per cento. Un dato che fa scendere i dem al 22 per cento. Segue il Movimento 5 Stelle che resta all'11,5 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
