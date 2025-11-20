Sfiducia a Schifani in Sicilia parte la caccia ai 36 voti | opposizioni in pressing sulla maggioranza

Renato Schifani In Sicilia, parte la caccia ai 36 voti. La battaglia politica all’Assemblea regionale siciliana entra in una fase decisiva. Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno formalizzato la mozione di sfiducia contro il presidente Renato Schifani, aprendo uno scontro frontale con la maggioranza di centrodestra. Il documento, depositato con 23 firme, rappresenta il fulcro dell’azione delle opposizioni, che ora puntano a un obiettivo ambizioso: arrivare alla soglia dei 36 voti necessari per mettere in discussione il governo regionale. Opposizioni compatte ma numeri insufficienti: l’appello alla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sfiducia a Schifani, in Sicilia parte la caccia ai 36 voti: opposizioni in pressing sulla maggioranza

